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أخبار العالم

ميجان: تم إسكاتي فور دخولي القصر الملكي البريطاني

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:50 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، أنها تم إسكاتها فور دخولها العائلة المالكة في بريطانيا. 

وقالت ميجان في حوارها مع أوبرا وينفري: "كانوا على استعداد للكذب لحماية أفراد الأسرة المالكة الآخرين، لكنهم لم يكونوا مستعدين للكذب لحمايتي وحماية زوجي". 

وأضافت أن: "كانت الملكة شخصية رائعة بالنسبة لي"، حيث منحتها هدية فور خطوبتها عبارة عن أقراط من اللؤلؤ وقلادة. 

وأشارت إلى أنها عاملتها عقب الخطوبة مثل حفيدتها، حيث وضعت على قدميها بطانية للدفء تستخدمها ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية على ركبتها. 

جاء ذلك خلال اللقاء التاريخي الذي أجرته أوبرا وينفري مع ميجان ماركل والأمير هاري. 

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