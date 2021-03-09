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أخبار العالم

جبل أوليمبوس.. مسبار الأمل يلتقط صورة جديدة لأعلى قمة وبركان في المجموعة الشمسية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:06 م
أول صورة لمسبار الأمل
أول صورة لمسبار الأمل
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قسم الخارجي
التقط مسبار الأمل الإماراتي، صورة جديدة لقمة جبل أوليمبوس من ارتفاع 13 ألف كيلومتر من سطح المريخ.

ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، فيديو للصورة الجديدة لمسبار الأمل قائلا "قمة جبل أوليمبوس.. أعلى قمة وبركان في المجموعة الشمسية.. يبلغ طوله تقريبًا ثلاثة أضعاف قمة جبل إفرست.. صورة التقطها مسبار الأمل من ارتفاع 13 ألف كم عن سطح كوكب المريخ".

من جهة أخرى، ‏تصدرت أول صورة للمريخ من "مسبار الأمل" قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير، والتي نشرتها مجلة "Nature" المتخصصة في مجال العلوم.

وجاءت صورة مسبار الأمل الإماراتي وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة، مدشنًا بذلك بداية مرحلة جمع 1000 جيجابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ بهدف استخدامها لإحداث نقلة نوعية في العلوم العالمية وقطاع الفضاء.

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