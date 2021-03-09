إصابة تباع بطلقات خرطوش على يد سائق توك توك بمنية النصر

أصيب تباع على سيارة نقل بطلقات خرطوش على يد سائق توك توك لخلاف على أولوية المرور بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحافظ الدقهلية.





وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود اشاره لمركز شرطة منية النصر من مستشفي منية النصر العركزي بوصول محمود السيد إبراهيم الإمام ٢٣ عاما تباع على سيارة نقل ، ومقيم قرية " الرياض" دائرة مركز منية النصر مصابا برش خرطوش بالركبتين ( إدعاء تعدى ) وتلقى العلاج اللازم وتصرح له بالخروج .





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله إتهم صلاح فاروق عبد الستار عبدالهادى ٢٣ عاما سانق توك توك ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بسلاح نارى " فرد خرطوش" بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور حال سيرهما بأحد شوارع القرية .

وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم " وتم التحفظ عليه .