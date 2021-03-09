أبزرهم محمد صلاح.. 5 صفقات سوبر على رادار برشلونة بعد فوز خوان لابورتا

تنتظر جماهير برشلونة صفقات سوبر من خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لإعادة أمجاد الفريق الكتالوني مجددا، واستعادة هيمنته على العالم.





وفاز خوان لابورتا برئاسة نادي برشلونة، أول أمس الأحد، بعد منافسة مع توني فيريشيا وفيكتور فونت.





وسبق وأن تولي لابورتا رئاسة نادي برشلونة، في الفترة من 2003 حتى 2010، ونجح في التعاقد مع العديد من الأساطير مثل رونالدينيو وهينري وإبراهيموفيتش وصامويل إيتو وديكو وغيرهم من النجوم السوبر.





ومع فوز لابورتا برئاسة نادي برشلونة تأمل جماهير نادي برشلونة في عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية، بعد تدهور الفريق خلال الفترة الماضية، وابتعاده عن منصات الألقاب.





ويعرض " صدى البلد" أبرز 5 صفقات على رادار برشلونة،خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فوز خوان لابورتا.





1- محمد صلاح:





أكد موقع " Sunday World" الإنجليزي، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مرشح للانضمام إلى برشلونة خلال فترة الصيف المقبل، بعد فوز خوان لابورتا برئاسة البلوجرانا، حال رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وينتهي عقد ميسي مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يحسم البرغوث الارجنتيني مستقبله مع البلوجرانا حتى الآن.





2- أجويرو:





ذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن خوان لابورتا قد يستغل صداقة ميسي مع أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، خلال الصيف القادم، في صفقة انتقال حر.





3- ألابا:





موندو ديبورتيفو أوضحت أيضا أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق شفهي مع وكيل ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ ، نهاية الموسم الجاري، مجانا.





4- ممفيس ديباي:





بعض التقارير الصحفية أشارت، إلى أن لابورتا يسعى لتلبية رغبة رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، بالتعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي، والذي كان قريبا من الانضمام إلى البلوجرانا، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الصفقة فشلت بسبب المقابل المادي.





5 جارسيا:





حاول كومان ضم إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، خلال الشتاء الماضي، لكنه فشل بسبب الأزمة الاقتصادية أيضا، لكن يبدو أن فوز لابورتا أعاد اللاعب على طاولة برشلونة مجددا، حسبما أكدت صحف إسبانية.



