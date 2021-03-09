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فن

مش انسان.. عصام السقا يهاجم متحرش المعادي بعد القبض عليه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:36 م
عصام السقا
عصام السقا
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مصطفى كرم

علق الفنان عصام السقا على القبض على المتحرش بطفلة المعادي بعد ساعات من تداول فيديو التحرش الذي هز الراي العام .

ونشر عصا السقا عبر حسابه بـ"فيس بوك"، صورة المتحرش أثناء القبض عليه وعلق قائلا:"القبض علي اللي مش انسان هيتحرشو بيك متقلقش".

يذكر انه بعد ساعات من تداول فيديو تحرش أحد الأشخاص بفتاة عبر الفيس بوك ، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية حى المعادي.

وتبين من التحريات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة ، تم تحديده من خلال كاميرات المراقبة الموجودة محل الواقعة وتم توجيه مأمورية لضبطه إلا أنه تبين هروبه بعد علمه بفضح آمره عبر السوشيال ميديا من خلال فيديو كاميرا المراقبة المتداول ، فيما نجحت القوات من القبض عليه بعد تحديد الاماكن التي يتردد عليها ، وجار تسليمه للنيابة العامة للتحقيق ومواجهته بكاميرات المراقبة واقوال الطفلة وشهود العيان .


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