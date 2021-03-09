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حوادث

النيابة العامة تبدأ التحقيق في التحرش بطفلة المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:24 م
المتهم بالتحرش بطفلة
المتهم بالتحرش بطفلة المعادى
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محمد عبدالله
بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في واقعة التعدي على طفلة المعادي.


كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على النائب العام" أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. 


وتواصلت "النيابة العامة" مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، و أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.


وكلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.
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