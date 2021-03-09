جامعة عين شمس تشارك في الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب .. صور

بدأت اليوم فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب بعنوان "التعليم العالي.. عشر سنوات من الآن" والذى تشارك فيه جامعة عين شمس ، وقد شهد الملتقى جولة تفقدية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ،بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الدكتور علي شمس الدين رئيس الملتقي ورئيس جامعة بنها السابق وعددًا من رؤساء الجامعات .





أكد الدكتور خالد عبد الغفارعلي أهمية إقامة معارض ومؤتمرات مثل (Edu Gate)، بما توفره من فرص ترويجية وتسويقية ملائمة؛ لعرض الإمكانيات البشرية والمادية، التي تملكها المؤسسات الأكاديمية، وبما يساهم في تحقيق أهداف تلك المؤسسات في جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها، ويزيد من فرص الدراسة في بلادنا، فضلًا عن دوره في قيام كل مؤسسة بتحسين كافة جوانب العمل بها لتحظى بقدر أكبر من القدرة التنافسية في مثل هذه المعارض الهامة.





ومن جانبه أعرب الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس عن شكره للقائمين علي الملتقي مشيدا بالتطور المستمر الذي يشهده مجال التعليم العالى في مصر، كما قام " المتينى " بجولة تفقدية لجناج جامعة عين شمس بالملتقى والذى يشرف عليه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب وقطاع التعاون الدولي تحت اشراف الدكتورة شهيرة سمير وكيل كليه الطب لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة و المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه و التعاون الأكاديمى بالجامعة، و تقدم فيه الجامعة أكثر من 40 برنامج تعليمى دولي في مختلف المجالات التعليمية، والذى شهد اقبالًا كثيفًا منذ بداية اليوم من أولياء الأمور والطلاب الباحثين عن فرص تعليمية متميزة.





كذلك شهد جناح الجامعة جولة تفقدية قام بها الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات و الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية .





وذلك فى حضور أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وأ.د.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة شهيرة سمير وكيل كليه الطب لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة و المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه و التعاون الأكاديمى بالجامعة.





ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن جناح جامعة عين شمس يشهد إقبال طلابي كثيف نظرا لما تتمتع به الجامعة من سمعة جيدة على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى ، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولي لمشاركة الجامعة فى هذه الفعالية ، ولكن ما يميز هذا العام هو دخول الشكل الالكترونى والذى فرضته ظروف جائحة كورونا ، فقد تم استحداث خدمة QR Code وهو كود خاص بالبرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة ، يُمكن الطلاب من الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج الدراسية عبر الانترنت .





مشيرا إلى أن الجامعة شهدت خلال الفترة الماضية استحداث برامج جديدة وكليات مثل كلية الآثار والطب البيطرى وكلية العلاقات الدولية للدراسات العليا ، كما تطورت البرامج الدراسية القائمة وأصبحت أكثر ارتباطا بسوق العمل ، بالإضافة إلى أنه حاليا هناك شهادات مزدوجة تمنح بالتعاون ما بين جامعة عين شمس وجامعات خارجية ، كذلك تتجه الجامعة بقوة لجامعات الجيل الرابع والذي يدمج بين البحوث العلمية التطبيقية وتحويلها لمنتجات على أرض الواقع أو شركات ناشئة بما يخدم المجتمع .





جدير بالذكر أنه أقيم في إطار فعاليات الملتقي منتدى تم خلاله مناقشة أهم قضايا التعليم العالي ، خاصة مستقبل التعليم العالي في ظل التحول الإلكتروني وتطبيق منظومات التعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية ، وذلك من خلال ثلاث جلسات إدار الاستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة اثنين منهما بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات وممثلي الشركات العالمية والمؤسسات التعليمية وبحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والاستاذ الدكتور علي شمس الدين رئيس الملتقي ورئيس جامعة بنها السابق ولفيف من خبراء التعليم .





ومن المقرر أن يشهد الملتقي الذى يستمر حتى يوم الخميس الموافق 11 مارس تطبيق تجربة المعارض الافتراضية والذى سيتيح للطلاب فرصة للتعرف على كل ماهو جديد في منظومة التعليم العالي المصرية والتي شهدت توسعا كبيرا وغير مسبوق في السنوات الأخيرة .



