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رياضة

موسيماني واللاعبون.. آراء الجماهير في تراجع مستوى الأهلي خلال الفترة الأخيرة |فيديو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:44 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - على الخشاب
رصدت عدسة صدى البلد آراء بعض الجماهير عن أسباب تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مبارياته الأفريقية، وأسباب هزيمة النادى فى مباراة سيمبا التنزانى والتعادل فى مباراة فيتا كلوب، و توقعاتهم حول أداء الأهلى فى المباراة القادمة.


قال أحمد محمد ان سبب تراجع مستوى النادى الأهلى فى بطولة أفريقيا هو بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى، لوجود لاعبين جيدين بالنادى بالإضافة إلى عدم رضا الجماهير عن تشكيل موسيمانى للفرقة.


وعلق سيد عيد، قائلا: إن المشكلة تكمن فى المهاجمين، منوها إلى ان اللاعبين لا يملكون الروح القتالية التى اعتادت عليها جماهير الأهلى، وهم ليسوا بالكفاءة الكاملة للعب فى النادى الأهلى.


وذكرت مريم حسن ان اللاعبين فقدوا الثقة بأنفسهم بعد الهزيمة الأولى فى البطولة امام سيمبا التنزانى، لافتة إلى أن غرور اللاعبين تسبب فى عدم احترام الخصم.


وقال أحمد محمد ان تراجع أداء الفريق سببه عدم جاهزية اللاعبين البدلاء عند حدوث التغييرات على مدار المباراة، و هذا السبب يعود الى المدير الفنى.


وأشار أحمد خالد إلى أن السبب يكمن فى المدير الفنى الذي يجب عليه مطالبة المهاجمين بعدم التسرع فى لعب الكرة وان يعيدوا أمجاد عماد متعب.
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