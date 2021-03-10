سميرة عبد العزيز تكشف عن موقف فاتن حمامة عندما صححت لها خطأ لغويا..فيديو

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز انها كانت من المعجبين بتمثيل الفنانة فاتن حمامة مؤكدة أنها كانت حريصة على متابعة كافة أعمالها عندما كانت في المرحلة الجامعية.





وأضافت عبد العزيز خلال لقاء لها لبرنامج معكم عبر فضائية سي بي سي: عندما تم اختياري للمشاركة مع الفنانة فاتن حمامة فى مسلسل "ضمير أبلة حكمت" كنت سعيدة للغاية لأنه تم إختياري من الفنانة القديرة.





وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز أنه في أول يوم تصوير بالمسلسل التقيت فاتن حمامة ومجموعة العمل وكانت وقتها تلقى خطبة الصباح، وأخطأت خلال ترحيبها بنا في نطق "الفتيات الجدد" بشكل صحيح، ولكنني قمت بأخبار مخرجة العمل لكنها طلبت مني أن أخبر الفنانة القديرة بنفسي خشيت أن تغضب مني.



