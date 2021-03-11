على مساحة 6 آلاف متر .. 400 عارض يشاركون في معرض البازار اليوم

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن معرض البازار سيشهد مشاركة 400 عارض من مختلف محافظات الجمهورية أغلبهم من الفنانين والمتخصصين في الأعمال التراثية وديكور المنزل وعلى مساحة 6 آلاف متر مربع.







وأوضحت أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان تجرية تسوق آمنة لزائرى معرض البازار الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الفترة من 11 إلى 20 مارس وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر.





وأشارت "جامع" إلى أن الجهاز يقوم بتنظيم معرض البازار بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم حيث يضم المعرض المئات من صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اللاتى تمثلن نماذج متنوعة للمرأة المصرية التى نجحت فى تطوير قدراتها ومهاراتها لتصبح سيدة أعمال منتجة قادرة على المشاركة بإيجابية فى تلبية احتياجات مجتمعها وتحقيق التنمية الاقتصادية.





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وأضافت أن المعرض يتيح الفرصة لأصحاب المشروعات من السيدات لتسويق منتجاتهن فى إطار مجموعة متكاملة من الخدمات التى يعمل جهاز تنمية المشروعات على تقديمها من تمويل وبرامج تدريبية ومنافذ للتسويق خاصة فى قطاع الحرف اليدوية الذى يتميز بقدرته على توفير فرص عمل كثيفة كما يتمتع بالمرونة التى تمكن المرأة من زيادة دخلها وهى تعمل بالمنزل مما يتناسب مع طبيعة المناطق النائية والحدودية.





وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات قد خصص جزءا بالمعرض لتعليم الأطفال مبادئ الفنون المرتبطة بالحرف اليدوية من الرسم والتلوين بشكل مبسط على أيدى متخصصين فى هذا المجال وذلك بهدف المساهمة فى خلق جيل جديد مهتم بالحفاظ على التراث المصرى وهويتنا الثقافية مما يضمن لنا استمرارها.





يذكر أن المعرض يضم عددا من الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية بالإضافة إلى أجنحة مخصصة لذوى الهمم ويضم آلاف المنتجات اليدوية التي تعرض التراث المصرى في شكل جديد يلائم أذواق المستهلك من منتجات جلدية وخشبية ومفروشات واكسسوارات وخيامية وملابس ومستحضرات تجميل ومأكولات ووحدات إضاءة وخوص وتلى ومفروشات وكليم وتابلوهات.