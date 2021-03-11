بحضور وزير الأوقاف.. احتفالية ليلة الإسراء والمعراج بمسجد السيدة زينب.. فيدبو

قدم الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، تهنئة فى مسجد السيدة زينب أمس الأربعاء 6 من شهر رجب 1442هـ، الموافق 10 مارس 2021، عقب صلاة العشاء. بمناسبة ليلة الاسراء و المعراج.





وتحدث عن فضل تلك الليلة و تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي و الامة العربية الاسلامية و تحدث عن رحلة الاسراء و المعراج من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ومنه إلى السموات العلى.





كما حرص اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على التواجد فى المسجد والدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، و الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، و الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب , والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف , والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة.



