صلاح حليمة: رؤية مشتركة بين مصر والسودان لمعالجة جميع القضايا

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن تبادل الزيارات مع السودان يؤكدا أننا في مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.









وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك شراكة استراتيجية في كافة المجالات بين مصر والسودان، وهناك روافد عديدة لعلاقات بين البلدين، ومنها الروابط الاجتماعية والثقافية إضافة إلى المصالح المشتركة.









وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إلى أن هناك رؤية مشتركية ومواقف موحدة وتوجهات لا خلاف عليها تقوم بين البلدين في معالجة كافة القضايا، ومنها الملف الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.









وأكد رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أننا نمر في مرحلة تعتبر عها جديدا وعلاقات تاريخية بين مصر والسودان لضمان أمن واستقرار البلدين، موضحا أن تجارة مصر مع أفريقيا تضاعفت 3 مرات وتحقق فائضا لصالح مصر، لافتا إلى أن السودان هو الأقرب والأكثر منطقية في التعاون مع مصر، ويمثل أهمية كبرى في مجالات الزراعة لأن السودان يمتلك أراضي زراعية شاسعة لم تستغل بالكامل، ومن الممكن أن تمثل سلة غذاء للبلدين وللعالم العربي كله.