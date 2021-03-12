برلمانية عن خطة وجود 100 جامعة حكومية: نقلة نوعية للمنظومة التعليمية في مصر

ثمنت النائبة، منى عبد العاطي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود الخطة الاستثمارية المقترحة بوزارة التعليم العالي ،والتى من أولى أهدافها، تخصيص جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، ليكون لدينا نحو 100 جامعة بحلول عام 2030، مؤكدة أن مصر ستجني ثمار متقدمة من واقع هذه الخطة ، وستكون بمثابة نقلة نوعية للمنظومة التعليمية في مصر .





وأكدت" عبد العاطي " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا المشروع ، سيسهم فى رفع مستوى التصنيفات التعليمية الخاصة بمصر إقليميًا و دوليًا.





ووجهت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر والمتواصل للمنظومة التعليمية ، والبحث العلمي، مؤكدة أن تخصيص جامعة بكل محافظة، من شأنه سيعمل على سد احتياجات المحافظة من الخريجين المؤهلين، إلى جانب استمرار عملية التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة على كافة المستويات وبمختلف القطاعات .





جدير بالذكر أن عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لاستعراض الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسئولي الوزارتين.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية المقترحة بخطة وزارة التعليم العالي، للعام 2021/2022، والتى تستهدف إضافة جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وجامعة جنوب سيناء بمحافظة جنوب سيناء، من أجل الوصول إلى أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، وليكون لدينا نحو 100 جامعة بحلول عام 2030.





وأضاف أنه سيتم أيضا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، بمناطق شرق بورسعيد، و6 أكتوبر، وبرج العرب، والأقصر الجديدة "طيبة"، وأسيوط، وسمنود بمحافظة الغربية، في إطار خطة تستهدف إيجاد مسار تعليمي جديد من التعليم الفني يوازي المسار الجامعي، ويساهم في ضخ الفنيين والتكنولوجيين المهرة في كافة قطاعات الإنتاج والخدمات.