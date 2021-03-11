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أخبار العالم

البحرين تعيد الصلاة في المساجد وقرار عاجل بشأن صلاة الجمعة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:23 م
الصلاة في المساجد
الصلاة في المساجد
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محمود نوفل

أصدرت  وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية قرارا عاجلا بفتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض اليومية مع استمرار تعليق أداء صلاة الجمعة.

وأشارت الوزارة  الي إنه بحسب المعطيات سيتم دوريا مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم بحسب اليبان الصادر عن المؤسسة. .

وكانت مملكة البحرين اعدت عدد من القرارات العاجلة بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية في البلاد حيث أعلنت عن السماح بحضور الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة ورياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم والمراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 

وأوضح الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن تلك القرارات اليت تم اتخاذها  بعد العرض على اللجنة التنسيقية، سيتم تنفيذها بداية  من الأحد  14 مارس الجاري. 

ونص القرارات أيضا علي السماح لدور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يترك الخيار لأولياء الأمور في حضور أبنائهم الطلبة والطالبات إلى المدارس أو تلقي التعليم عن بُعد، وأن تتخذ كافة الاستعدادات التي تكفل التحصيل العلمي في بيئة مدرسية مناسبة عند تطبيق الخيارين أعلاه.

وشملت أيضا إعادة فتح الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي بما لا يتعدى 30 شخصًا في كل منشأة مع الاستمرار في تقديم الخدمات الخارجية، وفق الإجراءات والاشتراطات المعلن عنها سابقًا في هذا الشأن.

كما نصت أيضا علي إعادة فتح الصالات الرياضية الداخلية الخاصة وبرك السباحة وفق الإجراءات والاشتراطات المعلن عنها سابقًا في هذا الشأن.

كما تضمنت استمرار منع إقامة كافة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما يزيد عن 30 شخصًا.

وشدد  الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)  بضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة.

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