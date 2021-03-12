يستثمر كل النواقص.. التضامن تكشف تفاصيل برنامج فرصة

كشف الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الإقتصادي، تفاصيل برنامج فرصة الذى أطلقته الوزارة.





وقال الشبراوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" برنامج فرصة يدخل في إطار تغيير آليات الدولة الخاصة بالتعامل مع المشروعات، لمساندة الأسر التي تتلقى المساعدات الاجتماعية، كي يصبحوا منتجين.





وتابع :"البرنامج يقف على المكونات الموجودة لدى المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد المستهدف تمكينهم، من أجل منحهم أدوات الإنتاج المناسبة للدخول في سوق العمل، موضحا:" الهدف تحويل الأفراد من أشخاص متلقين للمساعدات إلى أفراد منتجين في المجتمع.





وأكمل:" برنامج فرصة عبارة عن منظومة تستثمر كل النواقص الموجودة عند الأفراد المستهدف تمكينهم اقتصاديًا".





وأردف:"هناك حوالي 40% من الـ15 مليون مواطن يحصلون على المساعدات النقدية من وزارة التضامن الاجتماعي وبرامجها المختلفة في سن العمل، نظرًا لأنهم لا يمتلكون الإمكانات والفرص التي تتيح لهم للدخول في سوق العمل.