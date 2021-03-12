ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عرفة صالح: الحكومة تسعى لخلق مظلة اجتماعية لجميع المصريين

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:57 ص
النائب عرفه صالح
النائب عرفه صالح
Advertisements
القسم السياسي
أشاد النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب، بتوسع الحكومة في دعم برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك لتغطية جميع الأسر الفقيرة في مصر، مؤكدا أن الدولة تسعى للقضاء على الفقر نهائيا وخلق مظلة اجتماعية تشمل جميع المصريين. 

وأشار صالح خلال بيان له، إلى تصريحات الدكتور نيفين القباج الأخيرة بشأن تطور برنامج تكافل وكرامة على مدار الست السنوات الأخيرة، موضحا أن الدعم النقدى المقدم لبرنامج تكافل وكرامة عام 2014 بلغ 3.6 مليار جنيه، ومع الزيادة التدريجية بلغ الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 19 مليار جنيه في عام 2020. 

وأكد عضو مجلس النواب أن زيادة الدعم التدريجة أدت إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، مشيرا إلى أن عدد الأسر التى تم تقديم الدعم لها في 2014 بلغ مليون و680 أسرة بينما ازداد عدد الأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عام 2020 ليصل إلى 3.8 مليون أسرة. 

وتوقع صالح المزيد من الدعم والزيادة لبرنامج تكافل وكرامة وغيره من برامج الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية ودعم المواطن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير المالية: تراجع معدلات الفقر لأول مرة بمصر منذ 20 عامًا

برلماني: الدولة تبذل جهودا لتحقيق متطلبات الأسر الأكثر احتياجا

التضامن فى أسبوع.. عرض بيان الوزارة أمام النواب.. وإطلاق العيادات المتنقلة لتقديم الدعم الطبي بالقاهرة الكبرى

في اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة التضامن الاجتماعي: على رأس أولويات برامج وأنشطة الوزارة.. 75.5% نسبة الإناث الصادرة بأسمائهم بطاقات تكافل وكرامة.. تدريب 12 ألف طالبة داخل 5 جامعات ضمن مشروع مودة

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي أم قراءة القرآن .. أيهما أفضل يوم الجمعة

رسميا.. عبد الحليم علي يعلن استقالته من منصب مدير الكرة بالزمالك

كهربا يرحل إلى الدوري السعودي حال استمرار موسيماني فى قيادة الأهلى

اعتراف خطير من وزير دفاع ترامب بشأن هجوم الكونجرس

جماهير الزمالك تودع باتشيكو بطريقتها الخاصة .. فيديو

لسبب غريب.. شابة تنفصل عن زوجها بعد شهرين من الزواج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور