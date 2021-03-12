عرفة صالح: الحكومة تسعى لخلق مظلة اجتماعية لجميع المصريين

أشاد النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب، بتوسع الحكومة في دعم برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك لتغطية جميع الأسر الفقيرة في مصر، مؤكدا أن الدولة تسعى للقضاء على الفقر نهائيا وخلق مظلة اجتماعية تشمل جميع المصريين.





وأشار صالح خلال بيان له، إلى تصريحات الدكتور نيفين القباج الأخيرة بشأن تطور برنامج تكافل وكرامة على مدار الست السنوات الأخيرة، موضحا أن الدعم النقدى المقدم لبرنامج تكافل وكرامة عام 2014 بلغ 3.6 مليار جنيه، ومع الزيادة التدريجية بلغ الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 19 مليار جنيه في عام 2020.





وأكد عضو مجلس النواب أن زيادة الدعم التدريجة أدت إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، مشيرا إلى أن عدد الأسر التى تم تقديم الدعم لها في 2014 بلغ مليون و680 أسرة بينما ازداد عدد الأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عام 2020 ليصل إلى 3.8 مليون أسرة.



