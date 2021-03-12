نادية الجندي: حفرت في الصخر وزهقت من شخصيتي الحقيقية.. فيديو

قالت الفنانة نادية الجندي، إنها تذكرت كافة مراحل طفولتها وشبابها، مضيفة:" حلمي بالنجاح في الفن كان يستاهل التعب طوال مسيرتي الفنية".

وأضافت نادية الجندي في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الفن مهنة شاقة جدا وحياة الفن صعبة لا يتحملها أي شخص ".





وتابعت:" كل حاجة في الدنيا ليها تمن ولو الواحد عايز شهرة ونجاح واستمرارية وحب جماهير أمر له ثمن ومحدش بيكون نجم من يوم وليلة ومن يصعد سريعا ينتهى سريعا ".





وأكملت نادية الجندي :" مشواري في الفن كان صعبا ومعتقدش في حد حفر في الصخر مثلي ".





ولفتت :" عملت شخصيات كثيرة لا علاقة لها بشخصيتي الحقيقية، ومينفعش أقدم ادوار تتناسب مع شخصيتي في الحياة "، مضيفة:" زهقت من نادية الجندي وتعبتني جدا ولكن حب الناس يخليني انسى كل التعب الذي أمر فيه بحياتي ".