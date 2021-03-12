ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يشبه والدي .. نادية الجندي توضح سبب زواجها في سن المراهقة من عماد حمدي

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:59 ص
الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي
Advertisements
ندى رأفت

قالت الفنانة نادية الجندي، ردًا على الإعلامية وفاء الكيلاني " سبب قراءتها للقرآن أثناء الفاصل الإعلاني؟ ، قائلة : " أنا متعودة أقرأ قرآن عندما أدخل أي مكان وفي أي مشهد أو تصوير " .

وأشارت " نادية الجندي " خلال لقائها مع برنامج " السيرة " ، أن والدتها كانت إمرأة قوية ، وقالت :" أنا براوية ومحدش يقدر عليا " في فيلم من أفلامها ، وهي جملة تُلخص علاقتها القوية  بالرجال ، معقبة : " انا انسانة رومانسية وعاطفية جدًا ، ولما بحب حد ببقى حاجة تانية غير شخصيتي اللي بتشوفوها في الأفلام " .

وتابعت الفنانة : " أنا لما بحب ببقى شخصية تانية ، بس في نفس الوقت مفيش راجل يقدر يقصقصلي ضوافري إطلاقًا " ، مضيفة : " هي ديه شخصية الحمل ، التناقضات " .

وأضافت " الجندي " ، أنها تزوجت من الرجل الستيني " عماد حمدي " ، وهي كانت لم تبلغ من العُمر سوى 16 عامًا فقط ، معقبة : " شوفت فيه صورة بابا ، وبابا كان مثلي الأعلى ، وكنت عايزة حد في نفس شخصية بابا كده " .

وأكملت : " عمري في حياتي ما بصيت لـ عماد حمدي إنه يكون السبب في وصولي للفن " .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيله.. عدد زيجات عماد حمدي

حكايات من زمن فات| أسرار تسبب نادية الجندى فى إفلاس عماد حمدي وإصابته بالعمى

فيديو جراف.. الأب والحبيب.. سبب انتهاء قصة حب عماد حمدي ونادية الجندي

ممكن أتجوز واحد أصغر مني.. تعرف على عدد زيجات نادية الجندي

فحت في الصخر.. نادية الجندي تتحدث عن مشوارها الفني

نادية الجندي: تزوجت عماد حمدي لأنه يشبه والدي

ترشيحاتنا

احذفها فورا من هاتفك.. تحذير جديد من تطبيقات "خطيرة" على أندرويد

النني يسجل في انتصار أرسنال على أولمبياكوس كوكا بثلاثية في الدوري الأوروبي

جماهير الزمالك تودع باتشيكو بطريقتها الخاصة .. فيديو

الصحة العالمية تعلن تقييم تقارير المخاطر المتعلقة بلقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا

يبدأ بـ 20 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن كوبون التموين لدعم الأسر الفقيرة في رمضان

فيديو.. النني يسجل هدفا صاروخيا في شباك أولمبياكوس "كوكا"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور