يشبه والدي .. نادية الجندي توضح سبب زواجها في سن المراهقة من عماد حمدي

قالت الفنانة نادية الجندي، ردًا على الإعلامية وفاء الكيلاني " سبب قراءتها للقرآن أثناء الفاصل الإعلاني؟ ، قائلة : " أنا متعودة أقرأ قرآن عندما أدخل أي مكان وفي أي مشهد أو تصوير " .
وأشارت " نادية الجندي " خلال
لقائها مع برنامج " السيرة " ، أن والدتها كانت إمرأة قوية ، وقالت :" أنا براوية ومحدش يقدر عليا " في فيلم من أفلامها ، وهي جملة
تُلخص علاقتها القوية بالرجال ، معقبة :
" انا انسانة رومانسية وعاطفية جدًا ، ولما بحب حد ببقى حاجة تانية غير
شخصيتي اللي بتشوفوها في الأفلام " .
وتابعت الفنانة : " أنا لما بحب ببقى
شخصية تانية ، بس في نفس الوقت مفيش راجل يقدر يقصقصلي ضوافري إطلاقًا " ،
مضيفة : " هي ديه شخصية الحمل ، التناقضات " .
وأضافت " الجندي " ، أنها تزوجت من
الرجل الستيني " عماد حمدي " ، وهي كانت لم تبلغ من العُمر سوى 16 عامًا
فقط ، معقبة : " شوفت فيه صورة بابا ، وبابا كان مثلي الأعلى ، وكنت عايزة حد
في نفس شخصية بابا كده " .
وأكملت : " عمري في حياتي ما بصيت لـ عماد حمدي إنه يكون السبب في وصولي للفن " .