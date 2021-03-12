يشبه والدي .. نادية الجندي توضح سبب زواجها في سن المراهقة من عماد حمدي

قالت الفنانة نادية الجندي، ردًا على الإعلامية وفاء الكيلاني " سبب قراءتها للقرآن أثناء الفاصل الإعلاني؟ ، قائلة : " أنا متعودة أقرأ قرآن عندما أدخل أي مكان وفي أي مشهد أو تصوير " .

وأشارت " نادية الجندي " خلال لقائها مع برنامج " السيرة " ، أن والدتها كانت إمرأة قوية ، وقالت :" أنا براوية ومحدش يقدر عليا " في فيلم من أفلامها ، وهي جملة تُلخص علاقتها القوية بالرجال ، معقبة : " انا انسانة رومانسية وعاطفية جدًا ، ولما بحب حد ببقى حاجة تانية غير شخصيتي اللي بتشوفوها في الأفلام " .

وتابعت الفنانة : " أنا لما بحب ببقى شخصية تانية ، بس في نفس الوقت مفيش راجل يقدر يقصقصلي ضوافري إطلاقًا " ، مضيفة : " هي ديه شخصية الحمل ، التناقضات " .

وأضافت " الجندي " ، أنها تزوجت من الرجل الستيني " عماد حمدي " ، وهي كانت لم تبلغ من العُمر سوى 16 عامًا فقط ، معقبة : " شوفت فيه صورة بابا ، وبابا كان مثلي الأعلى ، وكنت عايزة حد في نفس شخصية بابا كده " .

وأكملت : " عمري في حياتي ما بصيت لـ عماد حمدي إنه يكون السبب في وصولي للفن " .