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فن

يسرا تهنئ إيناس الدغيدى بعيد ميلادها.. شاهد

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هناـ الفنانة يسرا المخرجة إيناس الدغيدى، بعيد ميلادها ونشرت يسرى عدة صور لهما من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وعلقت يسرا قائلة " كل سنة وإنتي أختي وحبيبتي وصحبتي وعشرة عمري.. كل سنة وإحنا بنحتفل مع بعض.. ربنا يخليكي ليا العمر كله يا أجدع واحدة في الدنيا ".

وتعتبر المخرجة إيناس عبد المنعم الدغيدى، أول امرأة تخرج أفلاما روائية طويلة فى مصر، قامت بإخراج 16 فيلما طويلا. 

وعملت كمنتجة لفترة ،  حيث انتجت 7 أفلام منهم استاكوزا و الوردة الحمراء . 

ومن أهم أعمالها الناجحة التى حملت اسمها ، امرأة واحدة لا تكفى ، مذكرات مراهقة ، ما تيجى نرقص ، لحم رخيص. 

و تعرضت المخرجة إيناس الدغيدي مؤخرا ، لإصابة قوية بفيروس كورونا قبل تعافيها، وقالت: "كورونا جت لي ثقيلة جدا وأغمى عليا فى الحمام، وفى اليوم الثاني كنت تعبانة جدا، وكلمت المعمل يعمل لى تحليل .
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