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أخبار العالم

استطلاع: القائمة العربية تتجاوز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ24

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:24 م
انتخابات الكنيست
انتخابات الكنيست الـ24
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سمر صالح
أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، تجاوز قائمة "راعم" العربية الموحدة، بزعامة عضو الكنيست منصور عباس لنسبة الحسم.
 
وحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة "كان" العبرية، ونشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، ستحصل قائمة "راعم" بزعامة منصور عباس على 4 مقاعد بالكنيست القادمة.
 
ووفقا للاستطلاع ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 29 مقعدا، يش عتيد 19، يمينا 12، تكفاه حدشاه 11، المشتركة 8، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، يسرائيل بيتنا 7، العمل 6، كاحوال لافان 5، ميرتس 4، الصهيونية الدينية 4، راعم 4 مقاعد.
 
وفي السياق، نشرت صحيفة "معاريف" نتائج استطلاعها الأسبوعي، وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، كانت النتائج التالي: نتنياهو 44% ساعر40% نتنياهو 49% لبيد 40%، نتنياهو 39% بينت 37%.
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