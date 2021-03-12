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محافظات

افتتاح مسجدين في أسوان.. شاهد

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظ أسوان اليوم الجمعة  وقيادات مديرية الأوقاف مسجد الرحمن بقرية المنشية بكوم أمبو والذى يقع على مساحة 380م2 ، وهو الذى تزامن مع افتتاح مسجد السيدة زينب بنفس القرية والذى يقع على مساحة 140 م2.
حيث تم إحلال وتجديد المسجدين بالجهود الذاتية مع فرشهم بواسطة مديرية الأوقاف والذى يأتي ضمن سلسلة أفتتاح المساجد وأعمار بيوت الله .

وعقب إلقائه لخطبة الجمعة بعنوان " الوطن .. وحق الشهيد " أكد الدكتور محمد عزت  وكيل وزارة الأوقاف بأنه بأفتتاح مسجدى الرحمن والسيدة زينب وصل عدد المساجد التي تم افتتاحها علي مستوي محافظة أسوان لـ27 مسجدًا، على مدار 3 أشهر .

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وأوضح محمد عزت بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ  على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .

وكان أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل داخل المناطق السكنية على مستوى المحافظة والتي ستصل نسبة التخفيض فيها إلى 90 % و يستفيد منها  18.5 ألف منزل  بعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن وتحقيقًا للإستقرار الأسرى والإقتصادى .

وأشار محافظ أسوان إلى انه تم حصر الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية ( حكر / ربط / إيجار / حق إنتفاع  ) إلى جانب إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة ( القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن ) .

وأكد المحافظ على أن ذلك سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة حيث تم مخاطبة المحافظة لوزارة المالية لاستطلاع الرأي بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 على منازل المواطنين من أهالى قبائل البشارية والعبابدة بوسط مدينة أسوان وما يماثلها من مناطق أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتم ورود كتاب اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالوزارة متضمنًا جواز تطبيق نص المادة سالفة الذكر على هذه المنازل .
افتتاح مسجدين في أسوان.. شاهد
افتتاح مسجدين في أسوان.. شاهد
افتتاح مسجدين في أسوان.. شاهد
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