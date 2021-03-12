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فن

اليوم .. ياسمين عبد العزيز راحة من تصوير "اللي مالوش كبير ".. خاص

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:46 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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خالد صواف
تحصل النجمة ياسمين عبد العزيز على راحة اليوم من تصوير مسلسلها " اللي مالوش كبير " الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد تكثيف التصوير خلال الساعات الماضية حيث انتهت من تصوير مشاهدها فجر اليوم .

ومن جهة أخرى نشرت  ياسمين عبد العزيز فيديو طريفًا عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، من كواليس تحضيراتها التي تسبق تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وظهرت  ياسمين عبد العزيز مع ماكيرة العمل وهي ترشدها الى الطريقة الصحيحة في وضع المكياج على وجهها، حيث بدت وهي تحاول رسم شفتَيّ ياسمين، إلا أنها كانت في كل مرة تفشل، لتتوقف محاولات خبيرة التجميل وتنتهي بنُصح ياسمين بنفخ شفتيها لكي تتمكن من مواصلة عملها.

وكانت  ياسمين عبد العزيز قد كشفت على حسابها الخاص في "إنستغرام"، عن أول بوستر دعائي لمسلسلها الجديد "اللي مالوش كبير"، والذي يشاركها فيه زوجها الفنان أحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما في الدراما، وأول تعاون بعد زواجهما. وظهر الزوجان على البوستر معًا، وكل منهما يحمل نظرة جادّة وحادّة في الوقت نفسه، بما يكشف أن المسلسل يدور في إطار من الأكشن.

وتتخلّى ياسمين في المسلسل عن القالب الاجتماعي الذي ظهرت فيه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وتقدّم عملا مليئًا بالإثارة والتشويق والأكشن في قالب اجتماعي كوميدي.

"اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضًا خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وهدى الأتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وبسنت النبراوي وآخرون، وهو من تاليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري.
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