برلمانى يطالب بتنفيذ فكرة شارع 306 في البحر الأحمر





إلتقى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، بالديوان العام، وهم النواب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب و سيد قاسم ، وناصر عطية، ، وعلى نور ، وإيلاريا سمير حارص ونائب مجلس الشيوخ عبدالرحيم كمال، لبحث سبل التعاون، وحل مشاكل وطلبات المواطنين.

فى بداية اللقاء رحب المحافظ بالنواب مؤكدًا على سعيه الدائم لمعرفة متطلبات المواطنين وحل مشاكلهم مشيرًا إلى أنه سيلتقي بالنواب بشكل دوري لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على سرعة حلها.

أكد محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء أنه تعهد منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر 2019، أنه يسخر كل جهوده لخدمة المحافظة وأبنائها، ونجح في إنجاز العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها، موجهًا الشكر للأهالي لوعيهم وتعاونهم بصفة عامة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء من أجل التعاون الدائم والوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يعود بالنفع العام على المواطنين .

من ناحيتهم عرضوا النواب خلال اللقاء العديد من مطالب المواطنين في مختلف القطاعات، واستعرضوا أبرزها، التي تتمثل في موقف مياه الشرب والصرف الصحى بمدن المحافظة، ومناقشة أعمال التنظيم للبناء ومشكلة العمارات السكنية المتهالكة بمنطقة باتا ، ، كما تم استعراض احتياج المحافظة لدعم مالي من وزارة الإسكان لإستكمال أعمال تطوير خط المياة لمدينة القصير وسوق الدهار لحل مشاكل الباعة الجائلين.

أشار المحافظ إلى أنه تم إسناد أعمال تجديد الوحدات القديمة بمنطقة أبو عشرة وعددها 24 وحدة لبنك الاسكان والتعمير وذلك للقيام بأعمال مراجعة كافة إجراءات الامان والسلامة والقيام بتجديدها وأعمال الصيانة بها حفاظًا على سلامة المواطنين.

ومن جهتة طالب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب محافظ البحر الاحمر بضرورة ايجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة بجميع مدن المحافظة وكذلك مشكلة اراضى الشباب 2008بمدينة رأس غارب والتى لم تسلم حتى الان بجانب بحث السبل والاجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من مستشفى رأس غارب الجديدة لتقديم خدمة طبية جيدة لاهالى رأس غارب

كما اقترح حسام عوض الله على محافظ البحر الاحمر بتنفيذ فكرة شارع 306 بجميع مدن المحافظة مثلما هو مخطط بالغردقة مشيرا الى أن شارع 306" تجميع مشروعات الشباب ورواد الأعمال ووحدات وعربات الطعام المتنقلة، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية منوها أن هذا المشروع تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التكاتف والعمل سويًا واستنهاض قدراتنا الذاتية كأحد أهم الأدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجهه من تحديات على كل المستويات، خاصة على الصعيد الاقتصادى وتوفير فرص العمل للشباب وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدى للاقتصاد الموازى.

في نهاية اللقاء، وجه النواب، الشكر لمحافظ البحر الأحمر، لتعاونه المتواصل معهم ووصفوا الإنجازات التي حققها بأنها غير مسبوقة في ظروف صعبة، خاصة وأنها تمت فى فترة وجيزة، وشملت مختلف القطاعات والملفات إضافة إلى حل بعض المشكلات التي كانت تمثل عائقًا أمام العديد من المشروعات التنموية والخدمية ولم يتم حلها منذ سنوات، مشيدين بدور المحافظة فى أعمال التطوير والتجميل التي تمت بميادين وشوارع المحافظة والتى أعادت الوجه الجمالي لها.