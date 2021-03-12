تعرف على دبلومات إعلام القاهرة والدرجات التي تمنحها

يتقدم الكثير من الطلاب للالتحاق بالدبلومات المهنية التي تقدمها كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات ، وفيما يلي نستعرض التخصصات التي تشتمل عليها هذه الدبلومات.





- دبلوم أخلاقيات الإعلام وتشريعاته .





- دبلوم إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة الانجليزية .





- دبلوم إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة العربية .





- دبلوم الإنتاج التليفزيوني .





- دبلوم الاتصال السياسي .





- دبلوم التسويق الالكتروني .





- دبلوم الصحافة الرقمية .





- دبلوم الاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي .





يتطلب الحصول على درجة الدبلوم المهني دراسة عام جامعي واحد ، وتمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الإعلام درجة الماجستير المهني في الإعلام في أحد التخصصات التالية .





- الماجستير المهني في علوم الإعلام بنظام التعلم الالكتروني .





- الماجستير المهني في الاتصال السياسي .





- الماجستير المهني في الانتاج التلفزيوني .





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وتمنح الكلية الطلاب الحاصلين على هذه الدبلومات شهادة معتمدة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في التخصصات الخاصة بها .





جدير بالذكر ، إن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تقوم بطرح العديد من البرامج الجديدة في مختلف المجالات والتخصصات ، لجميع المراحل التعليمية سواء ، لطلاب مرحلة البكالوريوس، أو طلاب الدراسات العليا .





وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة خلال تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد" إنه يتم عمل العديد من الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم على استخدام كافة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة .





كما يتم عقد العديد من الورش التدريبية للطلاب في مختلف التخصصات لتزويد خبراتهم ومهاراتهم ، وتخريج كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات .