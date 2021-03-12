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تعليم

تعرف على دبلومات إعلام القاهرة والدرجات التي تمنحها

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:27 م
إعلام القاهرة
إعلام القاهرة
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أحمد الشاهد
يتقدم الكثير من الطلاب للالتحاق بالدبلومات المهنية التي تقدمها كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات ، وفيما يلي نستعرض التخصصات التي تشتمل عليها هذه الدبلومات.

- دبلوم أخلاقيات الإعلام وتشريعاته .

- دبلوم إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة الانجليزية .

- دبلوم إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة العربية .

- دبلوم الإنتاج التليفزيوني .

- دبلوم الاتصال السياسي .

- دبلوم التسويق الالكتروني .

- دبلوم الصحافة الرقمية .

- دبلوم الاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي .

يتطلب الحصول على درجة الدبلوم المهني دراسة عام جامعي واحد ، وتمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الإعلام درجة الماجستير المهني في الإعلام في أحد التخصصات التالية .

- الماجستير المهني في علوم الإعلام بنظام التعلم الالكتروني .

- الماجستير المهني في الاتصال السياسي .

- الماجستير المهني في الانتاج التلفزيوني .

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وتمنح الكلية الطلاب الحاصلين على هذه الدبلومات شهادة معتمدة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في التخصصات الخاصة بها .

جدير بالذكر ، إن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تقوم بطرح العديد من البرامج الجديدة في مختلف المجالات والتخصصات ، لجميع المراحل التعليمية سواء ، لطلاب مرحلة البكالوريوس، أو طلاب الدراسات العليا .

وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة خلال تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد" إنه يتم عمل العديد من الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم على استخدام كافة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة .

كما يتم عقد العديد من الورش التدريبية للطلاب في مختلف التخصصات لتزويد خبراتهم ومهاراتهم ، وتخريج كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات .
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