تعرف على دبلومات إعلام القاهرة والدرجات التي تمنحها

يتقدم الكثير من الطلاب للالتحاق بالدبلومات المهنية التي تقدمها كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات ، وفيما يلي نستعرض التخصصات التي تشتمل عليها هذه الدبلومات.
- دبلوم أخلاقيات الإعلام وتشريعاته .
- دبلوم إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة الانجليزية .
- دبلوم إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة العربية .
- دبلوم الإنتاج التليفزيوني .
- دبلوم الاتصال السياسي .
- دبلوم التسويق الالكتروني .
- دبلوم الصحافة الرقمية .
- دبلوم الاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي .
يتطلب الحصول على درجة الدبلوم المهني دراسة عام جامعي واحد ، وتمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب كلية الإعلام درجة الماجستير المهني في الإعلام في أحد التخصصات التالية .
- الماجستير المهني في علوم الإعلام بنظام التعلم الالكتروني .
- الماجستير المهني في الاتصال السياسي .
- الماجستير المهني في الانتاج التلفزيوني .
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وتمنح الكلية الطلاب الحاصلين على هذه الدبلومات شهادة معتمدة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في التخصصات الخاصة بها .
جدير بالذكر ، إن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تقوم بطرح العديد من البرامج الجديدة في مختلف المجالات والتخصصات ، لجميع المراحل التعليمية سواء ، لطلاب مرحلة البكالوريوس، أو طلاب الدراسات العليا .
وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة خلال تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد" إنه يتم عمل العديد من الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم على استخدام كافة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة .
كما يتم عقد العديد من الورش التدريبية للطلاب في مختلف التخصصات لتزويد خبراتهم ومهاراتهم ، وتخريج كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات .