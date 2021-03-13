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بالخبز العربي.. طريقة عمل شطائر الفلافل

السبت 13/مارس/2021 - 06:23 ص
طريقة عمل شطائر الفلافل
طريقة عمل شطائر الفلافل
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل شطائر الفلافل هي احد وصفات الفطور الغنية بالبروتينات، ويعطيكم شعورًا بالشبع، ويمكن تحضيرها بأسهل المكونات واقل التكاليف في المنزل، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل  شطائر الفلافل التي يمكن تحضيرها للأطفال قبل الذهاب للمدرسة أو في بوضعها في الانش بوكس الخاص بهم، وذلك لأنها وصفة مغذية و شهية مليئة بالبروتينات.

طريقة عمل شطائر الفلافل

مكونات طريقة عمل شطائر الفلافل

رغيفين من الخبز العربي
12 حبة فلافل
4 حبات من مخلل الخيار، مقطع لشرائح
3 حبات فجل، مقطعة شرائح
1 حبة طماطم متوسطة، مفرومة ناعم
1/2 ليمونة، مقشرة ومفرومة ناعم
1/2 كوب من البقدونس المفروم
أوراق النعناع الطازجة

صوص الطحينة 
2 ملعقة طعام طحينة
2 ملعقة طعام ماء
1/2 ليمونة، معصورة
فص ثوم مهروس
ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل شطائر الفلافل :

1- تحضير الطحينة نخلط الماء و الطحينة حتى يتجانسوا، نضيف باقي المكونات ونخلط جيدًا، نذوق ونعدّل الملح والفلفل، ونضعه جانبًا.

2- نقطع رغيف الخبز العربي لأنصاف دوائر، نضع ثلاث حبات من الفلافل في كل قطعة خبز، ونضغط عليهم برفق.

3- نضيف باقي المكونات وأخيرًا نضع بعض صلصة الطحية على شطائر الفلافل من الداخل، ونقوم بلف الشطائر، ثم يقدم.
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