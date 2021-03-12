مع بدء الدراسة غدا.. محافظ الفيوم: إلزام المدرسين والتلاميذ بارتداء الكمامة.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المدارس الحكومية والخاصة مستعدة لبدء الفصل الدراسي الثاني غدا.





وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لكيفية التعامل مع فيروس كورونا، في ظل استئناف الدراسة.





وأوضح محافظ الفيوم، أن هناك غرفة في المحافظة تتابع سير العلمية التعليمية، والإبلاغ عن حدوث أي حالات طارئة خاصة بفيروس كورونا، مشددا على التزام المدرسين بارتداء الكمامة وكافة الإجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أنه سوف يتم تقسيم نسبة الحضور بين التلاميذ في الفصول التعليمية علي عدة أيام لتجنب التكدس في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا أن هناك فريق موجود في نطاق المدارس للكشف علي الطلاب، والتعامل مع ظهور أي أعراض على التلاميذ، مؤكدا التزام المعلمين والتلاميذ بالإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.



