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رياضة

سيدات يد الأهلي يفزن على الزهور في بطولة الدوري

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:13 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزهور بنتيجة 31-18، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الزهور، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى شوطي اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بفضل خبرات لاعبات الفريق وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الزهور بنتيجة 16-10، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لينجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 31-18.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على هليوليدو بنتيجة 23-9، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع نظيره سبورتنج، يوم الثلاثاء القادم، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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