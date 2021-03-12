بخطوات بسيطة.. كيف تستعيد منشوراتك المحذوفة على انستجرام؟

يواجه العديد من مستخدمى تطبيق Instagram انستجرام مشكلة كبيرة فى استعادة المنشورات الخاصة بهم بعد حذفها حيث تعتبر هذه المهمة شبه مستحيلة، ولكن بفضل خاصية recently deleted التى أطلقها التطبيق مؤخرا يمكن استعادة المنشورات المحذوفة.





وبحسب موقع Gadgets 360 فإن ميزة الحذف مؤخرا أو recently deleted التى تم إطلاقها مؤخرا من انستجرام على هواتف آيفون أو أندرويد ، يمكنها أن تعيد لك كل المحتوى المحذوف لديك حيث ستبقى فى الأرشيف الخاص بك لمدة تصل إلى 24 ساعة و لكن سيتم حذف كل شيء آخر تلقائيًا بعد 30 يومًا ، ويمكن استرجاع صورك القديمة من خلال الخطوات الآتية:









- قم بتثبيت أحدث إصدار من انستجرام من Google Play لهواتف أندرويد أو App Store لهواتف آيفون .





- افتح التطبيق وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.





- اضغط على القائمة في أعلى الزاوية اليمنى وتوجه إلى الإعدادات.





- انتقل إلى الحساب واضغط على الأرشيف أو المحذوف مؤخرًا وسيتم عرض المحتوى المحذوف مؤخرًا على الشاشة.





- انقر فوق المنشور أو المحتوى المحذوف الذي ترغب في استرداده ، ثم انقر فوق رمز النقاط الثلاث في الأعلى.





- يمكن إما اختيار حذف المنشور نهائيًا أو استعادته، ولذلك انقر فوق استعادة المنشور المحذوف.





- أثناء الاستعادة ، سيتعين عليك أولًا التحقق من هويتك لأسباب أمنية، ستتلقى كلمة مرور لمرة واحدة على رقم هاتفك أو معرف بريدك الإلكتروني.





- أدخل الرمز وانقر فوق تأكيد.





- سيتم استرداد منشور انستجرام المحذوف.





وتعتبر ميزة الحذف مؤخرا ستمنح المستخدمين فى انستجرام فرصة 30 يوما عند نيتهم حذف صور أو فيديوهات معينة، ولكن هذه الصور ستظهر للمستخدمين الآخرين على أنه قد تم حذفها بالفعل وأنهم لا يستطيعون نسخها أو سرقتها.





وتشبه الميزة الجديدة فى انستجرام ميزة أخرى تعمل بنفس الآلية فى تطبيق الصور لهواتف آيفون، حيث لا يمكن عرض هذه المشاركات لأي شخص آخر غير المستخدم قبل مرور 30 يوما، لكنها ستظل مرئية لمالك الحساب في حالة وجود أفكار أخرى لديه أو التراجع عن استعادتها .



