فشل في اغتصابها.. ضبط محام هتك عرض طفلة في شقته بالعمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على محام حاول اغتصاب طفلة داخل شقته في العمرانية إلا أنها استغاثت باسرتها التي انقذتها منه.





تلقت مديرية امن الجيزة بلاغا من ربة منزل وشقيقها بمحاولة شاب اغتصاب طفلة الاولي داخل شقته بالعمرانية، وبالانتقال الي شقة المحامي اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب.





وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث ان الطفلة البالغة من العمر ١٣ عاما تشاجرت مع والدتها وتركت منزلها بمنطقة المطبعة فيصل واثناء سيرها بالشارع التقاها المتهم واصطحبها الي شقته بحجة استضافتها، وقالت الطفلة انه اثناء تواجدها بالشقة حاول المتهم اغتصابها فهددته بالاستغاثة بالجيران فقام بملامسة اجزاء حساسة من جسدها.





واضافت انها غافلته واتصلت هاتفيا بوالدتها وخالها اللذين اسرعا الي شقة المحامي حسب وصف الطفلة لها وتشاجرا معه وتعديا عليه بالضرب ثم اصطحبا الطفلة لقسم الشرطة وتم تحرير محضر اتهمته الام فيه بهتك عرض طفلتها.



