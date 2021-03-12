ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

فشل في اغتصابها.. ضبط محام هتك عرض طفلة في شقته بالعمرانية

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:51 م
هتك عرض طفلة
هتك عرض طفلة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على محام حاول اغتصاب طفلة داخل شقته في العمرانية إلا أنها استغاثت باسرتها التي انقذتها منه. 

تلقت مديرية امن الجيزة بلاغا من ربة منزل وشقيقها بمحاولة شاب اغتصاب طفلة الاولي داخل شقته بالعمرانية، وبالانتقال الي شقة المحامي اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب. 

وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث ان الطفلة البالغة من العمر ١٣ عاما تشاجرت مع والدتها وتركت منزلها بمنطقة المطبعة فيصل واثناء سيرها بالشارع التقاها المتهم واصطحبها الي شقته بحجة استضافتها، وقالت الطفلة انه اثناء تواجدها بالشقة حاول المتهم اغتصابها فهددته بالاستغاثة بالجيران فقام بملامسة اجزاء حساسة من جسدها. 

واضافت انها غافلته واتصلت هاتفيا بوالدتها وخالها اللذين اسرعا الي شقة المحامي حسب وصف الطفلة لها وتشاجرا معه وتعديا عليه بالضرب ثم اصطحبا الطفلة لقسم الشرطة وتم تحرير محضر اتهمته الام فيه بهتك عرض طفلتها. 

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أخطرها هذا النوع.. طبيب نفسي يكشف عن اضطرابات المتحرشين

صلوا في بيوتكم .. قرار أردني عاجل بشأن الصلاة

شكرًا علي كل شيء .. مساعد باتشيكو يوجه رسالة مؤثرة لـ جمهور الزمالك

تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مسار المونوريل بمناطق مدينة نصر

تقرير: تركيا تتودد لمصر لكسر عزلتها الإقليمية

متحرش المعادي مصاب بهذا المرض.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. أفضل 5 سيارات في السوق المصري للسيارات المستعملة .. صور

في حديقة بيته.. مسن يكتشف بقايا قصر يعود تاريخه إلى 700 عام.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللفت يوميا