تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل كوارع بالسبانخ بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.

مقادير كوارع بالسبانخ

كوارع مسلوقة ومخلية

سبانخ، كزبرة خضرا

كزبرة ناشفة

حمص طبيخ مسلوق نصف سلقة بصل مفروم – ثوم – كزبرة ناشفة طماطم مفرومة

عصير طماطم صلصة" طماطم رشة سكر سمنة بلدي – ملح وفلفل

طريقة تحضير كوارع بالسبانخ

* يشوح البصل مع الثوم في السمنة البلدي والزيت

* ثم تضاف الكوارع المسلوقة والمخلية

* وتترك حتى تتحمر ثم تضاف عليها السبانخ وتشوح جيدا

* ثم يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم ورشة السكر

* في طاسة أخرى يشوح الثوم مع الكزبرة الناشفة والكزبرة الخضرا في السمنة البلدي

* تقدم السبانخ بعد النضج ثم تضاف عليها الطشة بالكزبرة وتقدم

