عميد صيدلة حلوان: أجرينا أول أختبار إلكتروني لكليات الصيدلة بمصر

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن الكلية قد بدءت فى عقد الاختبارات الإلكترونية وانها تطبق لأول مرة بالكلية، وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الالكترونية عبر منظومة الاختبارات الالكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا.

وصرح الدكتور سامح سرور أن كلية الصيدلية بجامعة حلوان أول كلية صيدلة فى مصر تتبنى تطبيق منظومة المجلس الأعلى للجامعات للاختبارات الإلكترونية التي تبث من المجلس الأعلى للجامعات .

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وأجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي بالجامعة حيث قام الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادته للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات .

تمتلك جامعة حلوان العديد من البرامج الاكاديمية الفريدة بكافة الكليات التى تؤهل الطلاب لسوق العمل و تعمل على تطوير مهاراتهم لربط العلم بالصناعة سعيا لتحقيق التنمية المستدامة .

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الأكاديمية الحديثة وخاصةً التي تساهم في ربط العلم بالصناعة وسوق العمل، وهو مايساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة، وتعظيم الانتاج المحلي.

وأعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان عن فتح باب التحويل إلى برنامج الميكاترونكس من جميع أقسام وبرامج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 حتى 23 مارس 2021.