واشنطن: نتواصل مع طهران عبر قنوات غير مباشرة

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، إن واشنطن تقيم اتصالات غير مباشرة مع إيران لمناقشة الاتفاق النووي عبر الاتحاد الاوروبي وقنوات أخرى للاتصال.





وبحسب قناة روسيا اليوم أكد سوليفان خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "الدبلوماسية مع إيران مستمرة، من خلال قنوات اتصال مختلفة والاتحاد الاوروبي، لشرح موقف واشنطن للإيرانيين بشأن الالتزام بالاتفاق النووي والاطلاع على موقفهم".





وأضاف أن الولايات المتحدة تنتطر من إيران أفكار بشأن خطواتها القادمة، مشيرا إلى أن واشنطن "على ثقة بأنها تستطيع المضي قدما وتحقيق الهدف الذي يتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي وتحقيق ذلك بطرق دبلوماسية".





جدير بالذكر أن إيران رفضت مناقشة أي ملفات إضافية سوى العودة للالتزام بالاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في 2015، وطالبت الولايات المتحدة بأن تقوم بالخطوة الأولى وترفع العقوبات عنها.





وتشترط الولايات المتحدة عودة إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق أولا قبل أن تعود واشنطن إلى الاتفاق.