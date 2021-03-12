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رياضة

تفوق على ميسي .. هالاند أفضل لاعب في أسبوع دوري أبطال أوروبا

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:58 م
هالاند
هالاند
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فوز النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل لاعب في أسبوع مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وتألق هالاند برفقة بوروسيا دورتموند وسجل هدفين أمام إشبيلية الإسباني ليقود فريقه للتأهل إلي دور ال8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق هالاند علي الثلاثي كيلور نافاس حارس مرمي باريس سان جيرمان والبرازيلي فابينيو لاعب ليفربول وسيرجيو اوليفيرا لاعب فريق بورتو البرتغالي . 


ويحتل هالاند صدارة قائمة هدافي دورى ابطال اوروبا برصيد 10  أهداف كما انه اصغر لاعب بسجل 20 هدفا في البطولة متفوقا علي ليونيل ميسي.

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