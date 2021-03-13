عبدالباسط حمودة يوجه رسالة نارية لـ شاكوش وعمرو كمال وحمو بيكا.. فيديو

حل حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، في حلقة المواجهة الساخنة ببرنامج "واحد من الناس" المُذاع عبر فضائية "الحياة".





وقال عبدالباسط حمودة ، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس": "المطربيين الشعبيين دلوقتي كلهم ك ويسين، وكلهم بياكلوا عيش، وأنا بحب اسمع أحمد سعد ومحمود الليثي.. طارق الشيخ امتداد لعبد الباسط حمودة".





وأضاف: "أحب أقول لمطربي المهرجانات الغناء له ناسه حمو بيكا وحسن شاكوش وعمرو كمال.. وأنصحهم بالكلمة الكويسة ويخافوا علي بعض ويحجبوا بعض.. أغاني المهرجانات هوجه وموجه وحالة فرضت نفسها.. والشباب بقا عنده وعي، والناس بتفهم ايه الحلو وايه الوحش".





وعن رأيه في مغني المهرجانات حمو بيكا رد قائلا: "حمو بيكا بياكل عيش، وهو قال لي أنا مش بغني أنا باكل عيش يا عم عبدالباسط"، مردفا: "والفنان هاني شاكر طيب مش بيحب يأذي حد".



