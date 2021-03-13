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فن

الاثنين... المركز القومي للسينما يحتفل بعيد الأم بنادي سينما المرأة

السبت 13/مارس/2021 - 04:05 ص
صدى البلد
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محمد نحلة - شروق حمدى
يعرض المركز القومي للسينما برئاسة "السيناريست محمد الباسوسي" مجموعة من الأفلام الخاصه بالمرأة ضمن فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقيمة المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب" يوم الإثنين القادم الموافق ١٥ مارس بالهناجر بدار الأوبرا في تمام السابعة مساء. 

ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي" حياة طاهرة وست الحبايب" للمخرج مهند دياب والفيلم الروائي القصير ثلاث ساعات قبل منتصف الليل للمخرج مهند الكاشف

والفيلم التسجيلى ذاكرة النسيان للمخرجة دنيا سلام و الحاصل علي افضل فيلم بمسابقة الطلبة بمهرجان الاسماعلية للافلام التسجيلة والروائية القصيرة الدولي. 

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع الحضور. 

يذكر أن نادي سينما المرأة يقام تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على و يقام شهريآ مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض ، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي
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