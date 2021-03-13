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أخبار البلد

استقلال الصحافة تنعي عباس الطرابيلي

السبت 13/مارس/2021 - 01:03 م
صدى البلد
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عبد الوكيل أبوالقاسم
نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير، عباس الطرابيلى، الذي وافته المنية الجمعة عن عمر يناهز 86 عاما.

تؤكد اللجنة، أن الراحل ظل مدافعا بقلمه، وبآرائه، عن قضايا الوطن، وأنه كان صحفيا مهنيا، ظل يعمل حتى الأيام الأخيرة من حياته، مدافعا عن حرية المهنة واستقلالها.

وكانت قد نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق الذي أمضي حياته مدافعًا عن الصحافة وحرية الرأي والتعبير، حيث وافته المنية امس .... داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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