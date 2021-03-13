استقلال الصحافة تنعي عباس الطرابيلي

نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير، عباس الطرابيلى، الذي وافته المنية الجمعة عن عمر يناهز 86 عاما.





تؤكد اللجنة، أن الراحل ظل مدافعا بقلمه، وبآرائه، عن قضايا الوطن، وأنه كان صحفيا مهنيا، ظل يعمل حتى الأيام الأخيرة من حياته، مدافعا عن حرية المهنة واستقلالها.



