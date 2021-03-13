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تعليم

شاهد .. وكيل تعليم الغربية: إجراءات مشددة خلال الفصل الثاني لمواجهه كورونا| صور

السبت 13/مارس/2021 - 03:11 م
تعليم الغربية
تعليم الغربية
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احمد علي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم انتظام فعاليات الترم الثاني من الدراسة  وسط إجراءات احترازية عدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بنطاق قري ومراكز المحافظة .

جاء ذلك عقب شيوع حاله من الترقب والهدوء، بين صفوف اولياء الامور، في اول ايام الدراسة، والتي انعكست في الإقبال المتوسط نسبيًا من قبل الطلاب في صباح اليوم الأول، والذي تضمن مشاهد عدة بعضها طريف والآخر يعكس حالة تخبط من الأهالي وسط الظروف الراهنة الجديدة.


من جانبه، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس المحافظة قد انتظمت بها الدراسة فى اليوم الأول من الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2020 / 2021، وشهدت جميع المدارس إقبال من الطلاب بالفترتين الصباحية والمسائية، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع المدارس للحماية من فيروس كورونا.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية .

وشدد وكيل الوزارة، أنه تنفيذًا لتعليمات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، فقد تم توفير إقرار ولي الأمر لمن لا يرغب من الطلاب الحضور للمدرسة، وعليه سيتم رفع الغياب لهؤلاء الطلاب، وسيكتفى بالقنوات التعليمية والمنصات الرقمية لديهم، أما باق الطلاب الراغبين في الحضور للمدرسة، فسيتم استكمال باقي المناهج وفقًا لتوزيع المنهج الوارد من الوزارة لكل مرحلة وصف دراسي، وبما يحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.
شاهد .. وكيل تعليم الغربية: إجراءات مشددة خلال الفصل الثاني لمواجهه كورونا| صور
شاهد .. وكيل تعليم الغربية: إجراءات مشددة خلال الفصل الثاني لمواجهه كورونا| صور
شاهد .. وكيل تعليم الغربية: إجراءات مشددة خلال الفصل الثاني لمواجهه كورونا| صور
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