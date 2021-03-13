شاهد .. وكيل تعليم الغربية: إجراءات مشددة خلال الفصل الثاني لمواجهه كورونا| صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم انتظام فعاليات الترم الثاني من الدراسة وسط إجراءات احترازية عدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بنطاق قري ومراكز المحافظة .





جاء ذلك عقب شيوع حاله من الترقب والهدوء، بين صفوف اولياء الامور، في اول ايام الدراسة، والتي انعكست في الإقبال المتوسط نسبيًا من قبل الطلاب في صباح اليوم الأول، والذي تضمن مشاهد عدة بعضها طريف والآخر يعكس حالة تخبط من الأهالي وسط الظروف الراهنة الجديدة.









من جانبه، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس المحافظة قد انتظمت بها الدراسة فى اليوم الأول من الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2020 / 2021، وشهدت جميع المدارس إقبال من الطلاب بالفترتين الصباحية والمسائية، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع المدارس للحماية من فيروس كورونا.





وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية .



