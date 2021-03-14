أمين سر سياحة الشيوخ : تدنى إيرادات السياحة ظاهرة عالمية بسبب جائحة كورونا

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن تدنى إيردات السياحة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا؛ ظاهرة عالمية .





وأوضح القط، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الإجراءات الإحترازية و الخوف من السفر وغلق المجالات الجوية أدت لانخفاض إيرادات السياحة فى عام كورونا، موضحًا ان العالم بدأ التعايش مع كوفيد-19 فى مجال القطاع السياحى وأيضا جميع المجالات الأخرى .





وأشار أمين سر لجنة السياحة ، إلى أن وزارة السياحة تقوم بدور جيد فى تنشيط السياحة فى مصر، مع أخذ الإجراءات الإحترازية اللازمة التى توفرها الدولة للتشجيع على السفر وبدأ عودة الثقة للسياح مرة اخرى.





وتابع البرلمانى، أن بدأ هناك تعاقدات للمدن السياحية المصرية وأستعداد مصر للتنوع فى المجالات السياحية المختلفة مثل رحلات العائلة المقدمة و الرحلات الدينية بالإضافة إلى السياحة العلاجية فهذا له دور كبير فى تنشيط السياحة .