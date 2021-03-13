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ديني

أبو العينين يلتقي وزير الأوقاف ووكيل الأزهر على هامش مؤتمر «حوار الأديان والثقافات»

السبت 13/مارس/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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محمد شحتة وعبدالرحمن محمد ومحمود ضاحى
استقبل فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قبيل انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامى الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يُعقد بالقاهرة اليوم، ويستمر حتى غدٍ الأحد، بعنوان "حوار الأديان والثقافات"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة وفود نحو 35 دولة حول العالم.

والتقى "أبو العينين"، على هامش المؤتمر، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، حيث تبادلوا الحديث والرؤى حول موضوعات المؤتمر والدور البرلماني في دعم حوار الأديان والثقافات. 

ومن المقرر أن يرأس النائب محمد أبو العينين، الجلسة العامة الثانية بعنوان "البرلمان والحوار" والتي يناقش فيها مع المتحدثين خلال الجلسة أهمية ودور البرلمانات الإقليمية والدولية في تعظيم قيمة الحوار بين الثقافات وتجريم الإساءة للأديان، والحض على الدعوة لمزج وتكافل الحضارات الإنسانية واحترام الآخر. 

ويتحدث في جلسة البرلمان والحوار كل من النائبة فابرييلا كويفاس، رئيسة البرلمان الدولي سابقا، ونائبة مجلس الشيوخ المكسيكي، والنائب يوسف السيد عامر، رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، والنائب عبد السلام نصية عضو البرلمان العربي، من الجماهيرية الليبية الشقيقة، والمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، والمستشار الدكتور علي عمارة رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة.

أبو العينين يلتقي وزير الأوقاف ووكيل الأزهر على هامش مؤتمر «حوار الأديان والثقافات»
أبو العينين يلتقي وزير الأوقاف ووكيل الأزهر على هامش مؤتمر «حوار الأديان والثقافات»
أبو العينين يلتقي وزير الأوقاف ووكيل الأزهر على هامش مؤتمر «حوار الأديان والثقافات»
أبو العينين يلتقي وزير الأوقاف ووكيل الأزهر على هامش مؤتمر «حوار الأديان والثقافات»
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