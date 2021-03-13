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أخبار العالم

قرار عاجل من رئيس الوزراء الأردني بعد حادث مستشفى السلط

السبت 13/مارس/2021 - 05:36 م
بشر الخصاونة
بشر الخصاونة
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محمود نوفل
أكد بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، ‏أن وفاة أي أردني بسبب التقصير؛ لا يمكن قبوله، مشيرا الي ان هذا اليوم، هو‏ يوم حزين للوطن، ونعزي أنفسنا وأهلنا. 

جاء ذلك؛ تعليقا علي حادث وفاة عدد من مصابي كورونا اليوم، في مستشفى السلط؛ نتيجة لنقص الأكسجين. 

وقال في مؤتمر صحفي له  :في هذا المقام نؤكد أن الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية جراء الحادثة الأليمة وأن ‏ما حدث كان خطأ جسيما وغير مبرر وأشعر بالخجل حياله. 

كما أصدر الخصاونة قرارا ب‏إعلان الطوارىء القصوى لجميع المستشفيات، مؤكدا أن فكرة انقطاع الأكسجين في ظل المرور بجائحة خطيرة ولأهميته لا يصح ولا يمكن القبول به.

وأضاف :  نسير على مسارات تصويبية وننتظر نتائج التحقيقات سنعمل على تصويب الاختلالات، فالملك لا يرتضي للمواطنين إلا الأفضل حيث يتملكنا شعور بالغضب والخجل من أن هذا التقصير قد وقع. 

وأتم الخصاونة حديثه‏ :لن نتوارى عن المسؤوليّة ولن نجنح إلى التبرير أو التقليل من شأن ما حدث، فهذا أمرٌ جلل، ولا يمكن تبريره أو التواري عن تحمّل المسؤوليّة حياله، ووفاة أردني واحد بسبب التقصير أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، لأنّ الخطأ الذي يمسّ حياة الأردنيين بسبب التقصير لا يوجد ما يبرّره.
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