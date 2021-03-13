قرار عاجل من رئيس الوزراء الأردني بعد حادث مستشفى السلط

أكد بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني ، ‏أن وفاة أي أردني بسبب التقصير؛ لا يمكن قبوله، مشيرا الي ان هذا اليوم ، هو‏ يوم حزين للوطن ، ونعزي أنفسنا وأهلنا.





جاء ذلك؛ تعليقا علي حادث وفاة عدد من مصابي كورونا اليوم، في مستشفى السلط ؛ نتيجة لنقص الأكسجين.





وقال في مؤتمر صحفي له :في هذا المقام نؤكد أن الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية جراء الحادثة الأليمة وأن ‏ما حدث كان خطأ جسيما وغير مبرر وأشعر بالخجل حياله.





كما أصدر الخصاونة قرارا ب‏إعلان الطوارىء القصوى لجميع المستشفيات، مؤكدا أن فكرة انقطاع الأكسجين في ظل المرور بجائحة خطيرة ولأهميته لا يصح ولا يمكن القبول به.





وأضاف : نسير على مسارات تصويبية وننتظر نتائج التحقيقات سنعمل على تصويب الاختلالات، فالملك لا يرتضي للمواطنين إلا الأفضل حيث يتملكنا شعور بالغضب والخجل من أن هذا التقصير قد وقع.



