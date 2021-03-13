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رياضة

صبحي وداميون جاهزان لمواجهة الاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي

السبت 13/مارس/2021 - 06:47 م
محمد صبحي حارس الاتحاد
محمد صبحي حارس الاتحاد
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حسام الحارتي
أكد الجهاز الطبي لنادي الاتحاد السكندري جاهزية حارس مرمي الفريق محمد صبحي لخوض مباراة فريقه أمام البنك الأهلي المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري.

جاء ذلك عقب تعافيه من كدمه الركبة التي تعرض لها خلال مواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الدوري المصري.

وأبلغ أيضا الجهاز الطبي جاهزية داميون لوي نانا مدافع الفريق بعد تعافيه  من إصابة شد في العضلة الضامة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة.

وطالب حسام حسن لاعبي الفريق بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام نادي البنك الأهلي بعد تحقيق التعادل السلبي أمام غزل المحلة في اللقاء الماضي.
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