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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 3523 إصابة جديدة بكورونا و 56 وفاة

السبت 13/مارس/2021 - 10:17 م
صدى البلد
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت عن تسجيل 3523 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 415362  حالة. 

و ذكرت الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد انه تم تسجيل 56 حالة وفاة   خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 5334 حالة وفاة. 

ورصدت الصحة اللبنانية تعافي 2363 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد الي 325818 حالة شفاء. 

وأفادت الصحة اللبنانية بان 945 حالة لازالت في العناية المركزة لتلقي الاسعافات اللازمة. 
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