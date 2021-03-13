لم نحصل على جنيه من الموازنة.. الإسكان: 500 مليار تكلفة المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن حجم الإنفاق في المرحلة الأولى من إنشاءات العاصمة الإدارية حوالي من 400 إلى 500 مليار جنيه، والحي الحكومي تكلفته حوالي 50 مليار جنيه.





وأضاف خالد عباس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم نحصل على جنيه واحد من موازنة الدولة".





وتابع خالد عباس:" هيئة المجتمعات العمرانية تستثمر وتبيع الأراضي ، ومن العوائد؛ نحصل على أموال لإنشاء مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة".





وأوضح خالد عباس:" يتم العمل على التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قريبا ".





وأكمل خالد عباس:" مركز المال والأعمال يتكون من 20 برج والبرج الايقوني ارتفاع 385 متر بـ 79 دور وبه جزء إداري وفندق 7 نجوم"، مضيفا:" الانتهاء من التكوين الخرساني للبرج في 30 يونيو المقبل".