ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لم نحصل على جنيه من الموازنة.. الإسكان: 500 مليار تكلفة المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية

السبت 13/مارس/2021 - 10:22 م
نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية
Advertisements
هاني حسين
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان  للمشروعات القومية، إن  حجم الإنفاق في المرحلة الأولى من إنشاءات العاصمة الإدارية حوالي من 400 إلى 500 مليار جنيه، والحي الحكومي تكلفته حوالي 50 مليار جنيه.

وأضاف  خالد عباس في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لم نحصل على جنيه واحد من موازنة الدولة".

وتابع خالد عباس:"  هيئة المجتمعات العمرانية تستثمر وتبيع الأراضي، ومن العوائد؛ نحصل على أموال لإنشاء مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة".

وأوضح خالد عباس:"   يتم العمل على التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قريبا ".

وأكمل خالد عباس:"  مركز المال والأعمال يتكون من 20 برج والبرج الايقوني ارتفاع 385 متر بـ 79 دور وبه جزء إداري وفندق 7 نجوم"، مضيفا:"  الانتهاء من التكوين الخرساني  للبرج في 30 يونيو المقبل".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 3 مليارات دولار.. مسئولو الإسكان يزورون البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية

بنظام المشاركة.. الإسكان: طرح 7 قطع أراضٍ بمساحات من 3 أفدنة إلى 70 فدانا

وزارة الإسكان: وصلنا لـ 295 مترا في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ..فيديو

الإسكان: عدد العمالة في العاصمة الإدارية اقترب من 400 ألف.. فيديو

الإسكان: تكلفة الحي الحكومى تجاوزت 45 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية.. فيديو

8 ملايين نسمة.. الإسكان: العاصمة الإدارية أحد الحلول لاستيعاب الزيادة السكانية

ترشيحاتنا

في 45 دقيقة.. أمريكا تطلع على سيناريو تشيرنوبل الثانية بطولة أردوغان

وكيل الأزهر السابق: تطبيق تحريك الصور صهيوني ينتهك حرمات الموتى

سعر الذهب اليوم 14-3-2021

السعودية.. مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تدخل حيز التنفيذ اليوم

العبوا بروح وعزيمة.. هاشتاج تحفيزي من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة فيتا كلوب

حرب دينية.. نتنياهو يحذر: خطر قادم من أفريقيا يهدد إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم