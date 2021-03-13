ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لن نبني سورا حولها.. الإسكان: العاصمة الإدارية بها مدارس حكومية وليست للأثرياء فقط

السبت 13/مارس/2021 - 10:16 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
Advertisements
هاني حسين
قال المهندس خالد عباس  نائب وزير الإسكان  للمشروعات القومية، إنه لن يتم تشييد سور حول العاصمة الإدارية الجديدة، فهذا أمر غير صحيح مطلقا.

وأضاف  خالد عباس في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  العاصمة الإدارية  بها مدارس حكومية ومدارس خاصة، وهي ليست للأثرياء فقط، ولكن تم إنشاؤها لكل المصريين.

وتابع خالد عباس:" تم توفير وحدات سكنية بالعاصمة لسكن العاملين والإسكان الاجتماعي ".

وأكمل خالد عباس:"  الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يعتبر نقلة كبيرة في مصر، وسيتم نقل كل الموظفين إليه، ولن ينتقل أحد له من الموظفين؛ إلا في حال الحصول على تدريب".

ويقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدية وخاصة البرج الايقوني .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انتقال الموظفين قريبا.. الإسكان: انتهاء 98% من الحي الحكومي في العاصمة الجديدة ..فيديو

وزارة الإسكان: وصلنا لـ 295 مترا في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ..فيديو

نائب وزير الإسكان: العاصمة الإدارية تضم أكثر من 300 ألف عامل .. فيديو

لقطات من الجو .. أحمد موسى يستعرض جمال العاصمة الإدارية.. فيديو

يستفيد منها الأجيال لـ 200 سنة جاية.. أحمد موسى: 3 مليارات دولار تكلفة منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية

أحمد موسى: على مسؤليتي أول برنامج يزور العاصمة الإدارية في 2017

ترشيحاتنا

عبد الباسط حمودة: بليغ حمدي عمل لحن على قد الشوق لعبد الحليم من بياع كركديه

التعليم: الدراسة منتظمة.. ونتابع التزام المدارس بالتعليمات

حرب دينية.. نتنياهو يحذر: خطر قادم من أفريقيا يهدد إسرائيل

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 14 /3 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ملخص لمسات مصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام قيصري سبور في الدورى التركي.. فيديو

إعلامية كويتية تتقدم بأدلة تكشف حقيقة فيروس كورونا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم