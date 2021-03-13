لن نبني سورا حولها.. الإسكان: العاصمة الإدارية بها مدارس حكومية وليست للأثرياء فقط

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه لن يتم تشييد سور حول العاصمة الإدارية الجديدة، فهذا أمر غير صحيح مطلقا.





وأضاف خالد عباس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية بها مدارس حكومية ومدارس خاصة، وهي ليست للأثرياء فقط، ولكن تم إنشاؤها لكل المصريين.





وتابع خالد عباس:" تم توفير وحدات سكنية بالعاصمة لسكن العاملين والإسكان الاجتماعي ".





وأكمل خالد عباس:" الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يعتبر نقلة كبيرة في مصر، وسيتم نقل كل الموظفين إليه، ولن ينتقل أحد له من الموظفين؛ إلا في حال الحصول على تدريب".



