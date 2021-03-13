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الإسكان: سعر متر أراضي الأبراج وصل لـ 22 ألف جنيه بالعاصمة الإدارية .. فدييو

السبت 13/مارس/2021 - 10:53 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
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هاني حسين
كشف المهندس خالد عباس  نائب وزير الإسكان  للمشروعات القومية،  عن أسعار  متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة قبل وبعد البدء في التطوير .

وأضاف  خالد عباس  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  سعر متر  أرض العاصمة الإدارية قبل البدء في التشييد لم يكن لها قيمة .

وتابع خالد عباس:"  مع بداية العمل في العاصمة الإدارية في 2016  تم بيع متر الأرض من 2000 لـ 3000 جنيه، ولكن الأن سعر متر أرض الأبراج وصل لـ  22 ألف جنيه ، وسعر متر أراضي المناطق السكنية وصل لـ 5000 جنيه".

ويقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدة وخاصة البرج الايقوني .
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