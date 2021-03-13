طوله 11 كيلو مترا .. الإسكان تكشف تفاصيل إنشاء النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن النهر الأخضر طوله 11 كيلو مترا ويصل إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وأضاف خالد عباس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن النهر الأخضر مساحته ألف فدان ويتم تقسيمه مناطق ترفيهية وثقافية وتعليمية وهناك تراك للجري وممارسة رياضة ركوب الدراجات ".
وتابع خالد عباس:" هناك أشجار نادرة في النهر الأخضر وبحيرة مساحتها تقترب من 25 فدانا، وبها مطاعم بداخلها، وسيكون بها ألعاب مائية ".
وأكمل خالد عباس:" النهر الأخضر به أكبر ساحة للمناسبات بمساحة 10 أفدنة وبها أبراج مراقبة لتنظيم احتفالات كبرى فيها"، سيتم الانتهاء من حوالي 40 % من حديقة العاصمة الإدارية في 30 يونيو المقبل".
ويقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدة وخاصة البرج الأيقوني .