عبد الباسط حمودة: أنا سبب نجاح عمر كمال وشاكوش

قال عبد الباسط حمودة المطرب الشعبي، أن أغنية "أنا مش عارفنى" من أكثر الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا وتعلق بها الملايين، لأن بها معان تعبر عن كل واحد فينا .





وأضاف عبد الباسط حمودة خلال حلوله ضيفا مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: أهم مطرب شعبى في مصر كان الفنان محمد رشدى، والملحن حلمى بكر قيمة وقامة فنية كبيرة، وانا كنت السبب في شهرة عمر كمال وحسن شاكوش.







