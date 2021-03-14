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مرأة

أعراض متلازمة ما قبل الحيض

الأحد 14/مارس/2021 - 06:57 ص
أعراض متلازمة ما
أعراض متلازمة ما قبل الحيض
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أسماء عبد الحفيظ

متلازمة ما قبل الحيض (PMS) هي مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية، وتتزامن بداية الأعراض مع النصف الثاني من الدورة الشهرية، وتسمى المرحلة الأصفرية.


عادة ما يتم حل الأعراض في غضون أيام قليلة بعد بدء الدورة الشهرية، ومع ذلك، يمكن أن تستمر في بعض الأحيان لمدة أسبوعين .


في حين أن الأطباء غير متأكدين من سبب الإصابة بأعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، فقد تشمل العوامل المساهمة بعض عوامل نمط الحياة والتقلبات في مستويات الهرمونات الجنسية والسيروتونين .

كشف موقع mediacl news today عن أعراض الدورة الشهرية .

 

تشمل الأعراض الجسدية:

ألم في الظهر
آلام في المعدة
آلام أسفل الظهر
الصداع
تورم وألم الثديين
إمساك
إسهال
غثيان
النفخ
الخرقاء
تسامح أقل للضوء والضوضاء
زيادة الوزن


يمكن أن تشمل الأعراض العاطفية:

تغيرات الشهية
الرغبة الشديدة في تناول الطعام
صعوبات النوم
صعوبة في الذاكرة أو التركيز
اهتمام أقل بالجنس


وتتفاقم أعراض المتلازمة السابقة للحيض قبل أسبوع من الدورة الشهرية ، وغالبًا ما تحدث ذروتها قبل يومين من بدء النزيف.

ظهور الأعراض ومدتها
تحدث أعراض ما قبل الحيض قبل أن تبدأ الدورة الشهرية.

تتكون الدورة الشهرية من مرحلتين: المرحلة الجرابية ، والتي تبدأ في اليوم الأول للنزيف ، والمرحلة الأصفرية ، والتي تبدأ بعد الإباضة .

تحدث أعراض الدورة الشهرية خلال المرحلة الأصفرية.

تشير مقالة عام 2020 إلى أن مدة الأعراض تختلف أيضًا من واحدة لأخرى.

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