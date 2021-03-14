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توك شو

عمرو أديب عن سقوط الهضبة على المسرح: زحليقة بسيطة متفرقش معاه.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 02:11 ص
عمرو أديب والهضبة
عمرو أديب والهضبة
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محمد القاضي
سخر الإعلامي عمرو أديب، من تناول السوشيال ميديا لواقعة تعرض المطرب عمرو دياب للسقوط على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الهضبة اتزحل بس الراجل فورمة وقام على طول علشان صحته حلوة".

وأضاف: "عمرو دياب كان تريند إمبارح وما زال تريند علشان اتزحلق.. زحليقة بسيطة بالنسبة لواحد في قوة وصحة عمرو دياب".

وتابع: "حاجة زي دي متفرقش معاه.. ولو عمرو أديب اللي وقع كان هيبقي فيها شرخ في الجمجمة..عمرو دياب قام وقف وقالهم عادي عادي عادي أهو".

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