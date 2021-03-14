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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم .. ميجان تستعد لرئاسة أمريكا .. أردوغان يهدد بـ تشيرنوبل جديدة..نتنياهو يحذر من خطر أفريقي على إسرائيل

الأحد 14/مارس/2021 - 07:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
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