نشرة أخبار العالم .. ميجان تستعد لرئاسة أمريكا .. أردوغان يهدد بـ تشيرنوبل جديدة..نتنياهو يحذر من خطر أفريقي على إسرائيل

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث الهامة، وحرص موقع 'صدى البلد' على متابعتها على مدار الساعة ونرصد أبرزها فيما يلي:سفير السعودية في الأمم المتحدة: نتفهم رفع أمريكا الحوثيين من قائمة الإرهابأمريكا تطالب روسيا بوقف اضطهاد معارضي بوتينميجان ماركل تخطط للترشح لرئاسة أمريكا في 2024حرب دينية.. نتنياهو يحذر: خطر قادم من أفريقيا يهدد إسرائيلالجيل Z.. مجلة تابعة لـ الحرس الثوري تحذر من نهاية نظام ولاية الفقية في إيرانأزمة مع الأردن وصواريخ بـ سماء السعودية.. كواليس إلغاء زيارة نتنياهو لـ الإماراتإلغاء 2000 رحلة طيران بسبب عاصفة ثلجية في أمريكافي 45 دقيقة.. أمريكا تطلع على سيناريو تشيرنوبل الثانية بطولة أردوغان